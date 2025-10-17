أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

أحمد غنيم: العالم في انتظار الافتتاح الكبير للمتحف المصري

أكد أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الافتتاح المرتقب للمتحف بات محل ترقب عالمي واسع، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر لحظة الإعلان عن هذا الحدث التاريخي الذي تأجل أكثر من مرة.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

طقس خريفي مائل للبرودة صباحا حار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

قالت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة ستكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر.

بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" لأحداث افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر، الذي شاركت فيه 15 دار نشر من مختلف أنحاء مصر، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030

أشادت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي، بمشروع تطوير منطقة السيدة عائشة، مؤكدة أنه يمثل إحدى أكبر وأهم خطوات التطوير العمراني للمناطق التاريخية في العاصمة.

المتحف المصري الكبير يعلن افتتاح قاعة توت عنخ آمون في نوفمبر

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد احتفالات متزامنة في عدد من دول العالم، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي الكبير بهذا الحدث الثقافي الفريد.