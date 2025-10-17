قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد غنيم: العالم في انتظار الافتتاح الكبير للمتحف المصري

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

أكد أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الافتتاح المرتقب للمتحف بات محل ترقب عالمي واسع، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر لحظة الإعلان عن هذا الحدث التاريخي الذي تأجل أكثر من مرة، آملاً أن يتم هذه المرة بنجاح كامل.

وأوضح غنيم خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية أن العمل داخل المتحف يسير بوتيرة متسارعة استعدادًا للحدث، حيث تعمل الفرق المختلفة بشكل مكثف لوضع اللمسات الأخيرة على قاعات العرض وتنظيم استقبال المقتنيات الأثرية، وفي مقدمتها قناع الملك توت عنخ آمون الذي يُعد من أبرز القطع المنتظر عرضها خلال الافتتاح.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحسين مسار الزوار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تقديم تجربة متكاملة للضيوف خلال فعاليات الافتتاح، مشددًا على أن جميع التفاصيل تُدار بدقة عالية لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية.

وأشار إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير استغرق أكثر من عشرين عامًا من التحضير والتنفيذ، موضحًا أن الفكرة انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، وواجهت العديد من التحديات سواء على المستوى الإداري أو المالي. وأكد أن ما تحقق حتى الآن يُعد إنجازًا ضخمًا بجهود مصرية خالصة، إلى جانب تعاون مع مكاتب استشارية عالمية ودعم فني ومادي من دولة اليابان، التي ساهمت في تقديم قرض ومساندة تقنية لإنجاح المشروع.

وأكد أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا عالميًا للحضارة المصرية، ومع افتتاحه الوشيك ستشهد مصر والعالم حدثًا ثقافيًا غير مسبوق يعكس ريادة الدولة في صون التراث الإنساني وعرضه بأحدث الأساليب المتحفية المعاصرة.

https://www.youtube.com/live/VRCnkmpOzj0?si=sMBbuB8SLcO3QMBt

المتحف المصري الكبير قناع الملك توت عنخ آمون المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان

التضامن الاجتماعي

التضامن تنظم مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية لكبار السن

مساعدات غزة

الـ 52.. الهلال الأحمر يرسل 4 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد