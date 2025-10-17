العالم يترقب حدثا استثنائيا..افتتاح المتحف المصري الكبير يقترب

تستعد مصر والعالم لحدث تاريخي فريد من نوعه، مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل صرحا حضاريا عالميا يجسد عظمة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

صرح ثقافي يخلد الحضارة المصرية

يعد المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في مجال عرض وحفظ التراث المصري، حيث يجمع آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي فصولًا من تاريخ مصر القديم، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون التي ستعرض كاملة لأول مرة في مكان واحد.

اهتمام عالمي ومتابعة بالمليارات

تشهد فعاليات الافتتاح المنتظر اهتمامًا غير مسبوق، إذ من المتوقع أن يتابع الحدث أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم، في تغطية إعلامية ضخمة تجعل من افتتاح المتحف أحد أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى العالم.

تغطية دولية موحدة عبر السفارات المصرية

وفي إطار استعدادات الدولة للحدث، من المقرر أن تقوم جميع السفارات المصرية في الخارج ببث فعاليات الافتتاح من خلال رابط إلكتروني موحد، بما يضمن تغطية عالمية شاملة تعكس مكانة مصر الثقافية والحضارية على الساحة الدولية.