مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030

أشادت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي، بمشروع تطوير منطقة السيدة عائشة، مؤكدة أنه يمثل إحدى أكبر وأهم خطوات التطوير العمراني للمناطق التاريخية في العاصمة، ضمن خطة شاملة لإحياء القاهرة التاريخية بحلول عام 2030.

وقالت ولاء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروع يتم تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والهيئة القومية للتنمية الحضارية، بهدف إعادة الحياة إلى قلب القاهرة العريق، والحفاظ على قيمته التاريخية والدينية.

وأضافت أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 5 كيلومترات، تشمل نحو 32 منطقة تبدأ من حي السيدة زينب والخليفة مرورًا بـ مقابر السيدة نفيسة والإمام أحمد بن حنبل، وتشمل أيضًا الدرب الأحمر والسيدة عائشة والقلعة والباطنية والحسين والأزهر، وصولًا إلى الجمالية وباب النصر وباب الفتوح.

وأكدت على أن المنطقة بعد الانتهاء من التطوير ستصبح رمزًا للحياة المصرية الأصيلة، تجمع بين عبق التاريخ وروح الإيمان وحيوية الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تعكس جمال وثراء التراث المصري.