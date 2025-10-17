قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق

أكبر معمرة في العراق
أكبر معمرة في العراق
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة أكبر معمّرة في كركوك والعراق عموماً، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 124 عاماً، وفقاً لما أعلنته دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي.


وذكر مصدر في دائرة صحة كركوك، بوفاة الحاجة نايلة السوادي، التي تُعد من أكبر المعمّرات في محافظة كركوك والعراق عموماً.
 

وأشار المصدر إلى إن دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي استقبلت جثمان امرأة مسنّة، وبعد إجراءات التعرّف على الهوية تبيّن أنها الحاجة (نايلة السوادي)، المولودة عام 1901 تقريباً".
 

وقال أيضا "السوادي كانت تُعرف في منطقتها بطول عمرها وصحتها الجيدة رغم تقدّمها في السن، وكانت محط احترام وتقدير من الأهالي الذين اعتادوا زيارتها وسماع رواياتها عن فترات تاريخية قديمة من حياة كركوك".


وأشار المصدر إلى أن "وفاتها طبيعية وجاءت بعد تدهور مفاجئ في وضعها الصحي خلال اليومين الماضيين"، مؤكداً أن "ذويها تسلموا جثمانها لإجراء مراسم الدفن في مقبرة العائلة بمدينة كركوك".
 

العراق كركوك أكبر معمرة في العراق الحاجة نايلة السوادي

