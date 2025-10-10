نائبة : تصدر أعلام مصر قوافل المساعدات يجسد دور القاهرة التاريخي والإنساني

أشادت النائبة ولاء هرماس ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بالمشهد المهيب الذي شهده قطاع غزة اليوم، حيث زُيّنت الأعلام المصرية مقدمة عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينتي غزة والشمال، وتقدّمت قوافل المساعدات الإنسانية المتدفقة من مصر نحو شمال القطاع، مؤكدة أن هذا المشهد يجسّد الدور التاريخي والإنساني لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت النائبة في بيان لها اليوم، أن الموقف المصري الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان وما زال حجر الزاوية في تحقيق اتفاق شرم الشيخ ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًة إلى أن الجهود المصرية المتواصلة منذ اندلاع الحرب عكست التزام الدولة المصرية بالسلام والاستقرار الإقليمي، وحرصها على حماية الأرواح ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق من اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة النازحين وفتح ممرات إنسانية آمنة هو نتيجة مباشرة للتحرك الدبلوماسي والسياسي المصري، الذي قادته أجهزة الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، وبمساندة من مؤسساتها الأمنية والإنسانية.

واختتمت هرماس بيانها بالتأكيد على أن مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن دورها المحوري في تحقيق السلام العادل سيظل محل تقدير واحترام من الشعوب كافة.