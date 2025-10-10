أمل سلامة: دخول المساعدات لغزة انتصار لدبلوماسية مصر وحكمة الرئيس السيسي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقديرها الكبير لما تحقق من خطوات إيجابية في قطاع غزة ووقف الحرب وفق اتفاق شرم الشيخ، مشيرة إلى أن دخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين يُعدّ انتصارًا دبلوماسيًا لمصر في المعادلة الإقليمية، ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الدولي.

وقالت “سلامة” ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ: «هذا المشهد لم يكن ليُكتب لولا موقف مصر الثابت ودبلوماسيتها الناجحة، والتي لم تدخر جهدًا في الضغط الدبلوماسي والسياسي لضمان فتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة»، مضيفة بأن مصر شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في الأمن القومي العربي، وإن ما يحدث الآن يُدلّ على ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بحنكة.

كما أكّدت النائبة سلامة على أن المرحلة القادمة تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة تدفق المساعدات وفقا لاتفاق شرم الشيخ، ومنع أي عطّل في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، داعية إلى التنسيق المكثف مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لضمان عدم تكرار ما شهدته عمليات التوصيل سابقًا من تأخيرات أو عراقيل.

ودعت أمل سلامة إلى استثمار هذا الانفراجة لتعزيز الدور المصري الإقليمي في القضية الفلسطينية، والعمل على بلورة مبادرات دولية تُترجم هذا الإنجاز إلى خطوات سياسية عاجلة نحو حماية المدنيين وتحقيق هدنة طويلة تشمل رفع المعاناة عن سكان غزة.