هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن توقعات زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية بمقدار 50 جنيهًا، بالتزامن مع تحريك أسعار البنزين والسولار التي أعلنتها وزارة البترول مؤخرًا.

وأكد نصر أن هذه الخطوة تهدف لضمان توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية، مع استمرار توافر الأسطوانات للمستهلكين دون أي انقطاع.

تفاصيل الزيادة

وأشار نصر إلى أن الزيادة تأتي ضمن مراجعة دورية لأسعار الغاز، بهدف الحفاظ على الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان استدامة التوزيع بشكل عادل لجميع المواطنين.

موعد التطبيق

وأكد رئيس الشعبة أن تطبيق الأسعار الجديدة متوقع أن يبدأ يوم الخميس المقبل، مع جاهزية شركات التوزيع لضمان وصول الأسطوانات للمستهلكين بالأسعار الجديدة دون أي تأخير.

ضمان استقرار السوق

وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، وأن الشعبة تتابع حركة العرض والطلب يوميًا لتجنب أي نقص، مع مراعاة حماية مصالح الأسر المستهلكة بشكل أساسي.

توقعات المستهلكين

ولفت نصر إلى أن السوق قادر على استيعاب الزيادة الجديدة بسرعة، متوقعًا أن يتكيف المستهلكون بسهولة مع الأسعار الجديدة، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

السعر الجديد للأسطوانة المنزلية