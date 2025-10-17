استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل والمتميز للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم بألماظة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضمن خطة الوزارة النوعية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات علميًّا وفكريًّا ولغويًّا.

البرنامج التدريبي المتكامل والمتميز للأئمة والواعظات

ويُعَدُّ هذا البرنامج تجربة تدريبية مختلفة ونوعية من حيث المضمون والمنهج وطريقة الأداء؛ حيث يجمع بين التأصيل العلمي الراسخ والتطبيق العملي التفاعلي، ويقدمه نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات.

ويأتي البرنامج في إطار الرؤية العلمية والتطويرية الشاملة لوزارة الأوقاف، لبناء جيل من الدعاة يجمع بين الأصالة والتجديد، ويضم خمس دورات علمية متكاملة تشمل: الدورة المنهجية في العلوم الشرعية والعربية، وأساسيات اللغة العربية، وتفنيد الفكر المتطرف، ومداخل العلوم، ومفاتيح العلوم للواعظات.

ويؤكد هذا البرنامج، أن وزارة الأوقاف تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية في برامج التدريب والتأهيل، من خلال إعداد إمام واعٍ ومثقف وواعظة قادرة على التواصل والتأثير، في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء الوعي وتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير.