ديني

الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله .. افتتاح 22 مسجدا اليوم بالمحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، عددًا جديدًا من المساجد يبلغ 22 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير وصيانة دور العبادة.
وأوضحت الوزارة أن من بين المساجد المقرر افتتاحها، تم إحلال وتجديد 15 مسجدًا بالكامل، بينما خضعت 7 مساجد لأعمال الصيانة والتطوير، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المساجد التي افتُتحت منذ مطلع يوليو 2025 حتى الآن بلغ 244 مسجدًا، منها 187 مسجدًا تم إنشاؤها أو تجديدها كليًا، و57 مسجدًا جرى تطويرها وصيانتها.

كما بينت الأوقاف أن حصيلة ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 وحتى اليوم وصلت إلى 13,733 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 23 مليارًا و930 مليون جنيه، في تأكيد واضح على حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمساجد.

وشملت قائمة المساجد الجديدة عددًا من المحافظات، أبرزها:

  • السويس: مسجد علي محمود بمنطقة جنيفة – حي الجناين.
  • سوهاج: مساجد آل حميد، الشيخ علي العربي، السلام، والعمارين بعد أعمال الصيانة والتجديد.
  • قنا: مساجد آل قاسم، نجع ضاحي، والسلام بنجع الحمرة.
  • المنيا: مساجد آل طه، الطرايدة، عمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق، بالإضافة إلى تطوير مسجدي الصابرين والشرقي.
  • الشرقية: مسجد الجيزاوية بمركز مشتول السوق.
  • أسيوط: مسجد آل عاشور بقرية مسرع.
  • الجيزة: مسجد حمد بعزبة أبو حمد، وتطوير مسجدي الهدى والأصغرين بالواحات البحرية.
  • أسوان: مسجد الرحمن بقرية خريت، ومسجد عمرو بن العاص بوادي الصعايدة.
  • الأقصر: مسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي بعد الصيانة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لإعمار بيوت الله ماديًّا ومعنويًّا، وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز رسالة المساجد كمراكز للعبادة والتنوير في مختلف أنحاء مصر.

الأوقاف وزارة الأوقاف افتتاح المساجد إعمار بيوت الله تطوير المساجد صيانة وتجديد الجمعة

