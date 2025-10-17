قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طقس خريفي مائل للبرودة صباحا حار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة ستكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، مع طقس حار خلال النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد. بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

أوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لهطول أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي قد تسبب رذاذًا خفيفًا غير مؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة مائية ورياح معتدلة في بعض المناطق

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد مما يساعد في تلطيف الأجواء في الظل وفترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 28

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 27

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 28

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 30

نصيحة بارتداء ملابس خريفية

نصحت منار غانم بارتداء ملابس خريفية بكم خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال، أو اصطحاب جاكيت خفيف لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن الطقس يظل مائلًا للحرارة إلى حار خلال النهار على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الطقس اليوم تعرف على حالة الطقس

