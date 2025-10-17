وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة في قرية خربة سالم جنوب البلاد.

ووفقًا للتقرير، هناك ضحايا في موقع الهجوم.

وكشفت التقارير عن مقتل شخص حتى الآن في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أُبلغ عن سقوط ضحايا في هجوم بقرية خربة سالم.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية أمس الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على عدد من المناطق في خرق جديد لوقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله - المتمركز في جنوب لبنان - خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن جيش الاحتلال نفذ غارات عنيفة في جنوب لبنان يسمع صداها في مدينة صيدا، مضيفة أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا عنيفا مساء الخميس مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

وأضافت أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.

وأوضحت أن الطائرات الإسرائيلية ألقت عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة أيضا.

وقالت إن انفجار الصواريخ أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وأحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.