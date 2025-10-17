الهيئة الإنجيلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح

في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" لموسم زراعة القمح 2025 / 2026، وذلك بالتعاون وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمويل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الجديدة دعم وتشجيع صغار المزارعين في 16 محافظة هي: البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

وتقوم المبادرة على تقديم حزمتين من الخدمات المدعومة، حيث تشمل الحزمة الأولى توفير التقاوي عالية الإنتاج من منافذ الإدارة المركزية للتقاوي بدعم 50% بالإضافة إلى الدعم الفني، بينما تتضمن الحزمة الثانية تنفيذ المدارس الحقلية وزيارات المتابعة والدعم الفني المستمر للمزارعين المشاركين.

ومن جانبه، قال ماجد بولس، مدير مبادرة "ازرع"، إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة، التي تنفذها للعام الرابع على التوالي، إلى المساهمة في إنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة القمح ورفع إنتاجيتهم، بما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.