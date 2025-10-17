تفاصيل الدورة التدريبةTOT لـ تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تدريب مدربين (TOT) بعنوان “تدريب المثقفين الصحيين على مهارات التواصل الصحي الفعال”، بمشاركة 37 متدربًا من مسؤولي التثقيف الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتهدف الورشة إلى تمكين هؤلاء الكوادر من استخدام أساليب علمية محكمة، لضمان أعلى مستويات الجودة في صياغة وعرض الرسائل الصحية والتثقيفية، مما يعزز الوعي المجتمعي ويحقق أفضل النتائج في تحسين الصحة العامة.

تأتي هذه الورشة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع الصحي، معتبرًا ذلك استثمارًا محوريًا في مقدمي الخدمة الصحية لبناء منظومة أكثر كفاءة وفعالية.

نشر الوعي الصحي لدى المواطنين

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، الدور المهم للوزارة في نشر الوعي الصحي لدى المواطنين، مشددًا على أهمية تثقيف المجتمع بالمخاطر الصحية والعادات السيئة من خلال المثقفين الصحيين.

وأضاف "عبد الغفار" أن التثقيف الصحي يُعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، إلى جانب الإعلام والتربية السكانية، اللذين يساهمان في بناء اتجاهات صحية سليمة، ومساعدة الأفراد على حل مشكلاتهم الصحية، مما يحسن الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.



وكشف "عبدالغفار " أن جدول أعمال الورشة شمل تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي، وكيفية استخدام أسلوب مناقشات المجموعات البؤرية (FGD) كأداة تحليل نوعي للجمهور، وتصميم الرسائل الصحية بطرق حديثة، بالإضافة إلى مهارات التواصل الإقناعي، وتكييف أسلوب الخطاب وفق خصائص المستهدفين، وأحدث الطرق في مهارات المشورة الصحية، وتصميم وتنفيذ حملات التوعية المجتمعية في الميدان، كما تضمن البرنامج تقييم المتدربين عبر أنشطة تفاعلية لقياس استيعابهم للمادة التدريبية.

من جانبه، أكد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن برنامج تدريب مدربي التثقيف الصحي يعكس التزام المنظمة بدعم جهود مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث تُعد المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال ركائز أساسية للنظام الصحي.

