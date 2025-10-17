قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز

مودرن سبورت
مودرن سبورت
حمزة شعيب


أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


 تشكيل مودرن سبورت:


حراسة المرمى: كريم عماد
الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي
الوسط: غنام محمد – محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف
الهجوم: حسام حسن – محمود ممدوح
 دكة البدلاء:
مصطفى مخلوف، فيجيري، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، آدم رجم، رشاد المتولي، أرنولد إيبا، عبد الرحمن رشدان.


 تشكيل وادي دجلة:


حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: أحمد أيمن – سيف تقي – كمال أبو الفتوح – أحمد رضا
الوسط: أحمد سكولز – إسلام كانو – محمد عبد العاطي – ميس كاندروب
الهجوم: يوسف وياه – فرانك بولي
البدلاء: حسن الحطاب، أحمد دحروج، عمر عدلي، زياد أسامة، إبراهيم البهنسي، هشام محمد، محمود دياستي، أحمد فاروق، أحمد الشيمي.


 ويسعى مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الدوري، بينما يأمل وادي دجلة في استعادة توازنه وحصد نقاط المباراة كاملة، في مواجهة متكافئة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة بين الفريقين.

مودرن سبورت وادي دجلة الدوري الممتاز

