مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
الزمالك بالأبيض وديكيداها الصومالي باللبني في لقاء الكونفدرالية

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

 حضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب تواجد ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

