مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي

عبدالحكيم أبو علم

وجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته، رسالة مؤثرة إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، دعاهم فيها إلى المشاركة بكثافة في هذا اليوم الذي وصفه بأنه يوم في حب الأهلي.

وقال الخطيب:أدعو كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور والمشاركة بصوته، وأن يُعلِّم أبناءه أن الأهلي ليس مجرد نادٍ، بل كيان نعيش فيه وننتمي إليه. صوتكم رسالة انتماء ووفاء، وحضوركم ليس إجراءً انتخابيًا فقط، بل حق للأهلي عليكم ومسؤولية أمام تاريخه وقيمه».

وأكد رئيس الأهلي أن قوة النادي تُستمد من أعضائه، موضحًا أن الانتخابات ليست محسومة أو شكلية كما يظن البعض، بل هي انعكاس مباشر لوعي الجمعية العمومية ومكانة الأهلي في قلوب أبنائه. وقال:كل صوت يُعبّر عن جزء من صورة الأهلي، وكل حضور يُجسد عظمته وتاريخه».

وأضاف الخطيب أن الجمعية العمومية هي السند الحقيقي لأي مجلس إدارة، قائلاً:قوة المجلس تُستمد منكم أنتم، من ثقتكم وحضوركم وحرصكم على اختيار من يمثل الأهلي بأفضل صورة ويحافظ على مبادئه وثوابته».

وأشار إلى أن الاختلاف في الرأي داخل مجلس الإدارة أمر طبيعي وصحي طالما ظل في إطار الاحترام والعمل المؤسسي، مؤكدًا:قد نختلف في وجهات النظر، لكننا نتفق دائمًا على أن الأهلي فوق الجميع، وأن مصلحة النادي هي الهدف الأول والأخير».

واختتم محمود الخطيب رسالته قائلًا:«أتوجه بالشكر والتقدير لكل من شارك في الجمعيات العمومية السابقة، وأتمنى أن يكون يوم 31 أكتوبر عرسًا ديمقراطيًا جديدًا يليق باسم الأهلي وتاريخه العظيم، ويُجسد روح الانتماء التي تميّز هذا الكيان منذ تأسيسه».

