الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي

وجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته، رسالة مؤثرة إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، دعاهم فيها إلى المشاركة بكثافة في هذا اليوم الذي وصفه بأنه يوم في حب الأهلي.

وقال الخطيب:أدعو كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور والمشاركة بصوته، وأن يُعلِّم أبناءه أن الأهلي ليس مجرد نادٍ، بل كيان نعيش فيه وننتمي إليه. صوتكم رسالة انتماء ووفاء، وحضوركم ليس إجراءً انتخابيًا فقط، بل حق للأهلي عليكم ومسؤولية أمام تاريخه وقيمه».

وأكد رئيس الأهلي أن قوة النادي تُستمد من أعضائه، موضحًا أن الانتخابات ليست محسومة أو شكلية كما يظن البعض، بل هي انعكاس مباشر لوعي الجمعية العمومية ومكانة الأهلي في قلوب أبنائه. وقال:كل صوت يُعبّر عن جزء من صورة الأهلي، وكل حضور يُجسد عظمته وتاريخه».

وأضاف الخطيب أن الجمعية العمومية هي السند الحقيقي لأي مجلس إدارة، قائلاً:قوة المجلس تُستمد منكم أنتم، من ثقتكم وحضوركم وحرصكم على اختيار من يمثل الأهلي بأفضل صورة ويحافظ على مبادئه وثوابته».

وأشار إلى أن الاختلاف في الرأي داخل مجلس الإدارة أمر طبيعي وصحي طالما ظل في إطار الاحترام والعمل المؤسسي، مؤكدًا:قد نختلف في وجهات النظر، لكننا نتفق دائمًا على أن الأهلي فوق الجميع، وأن مصلحة النادي هي الهدف الأول والأخير».

واختتم محمود الخطيب رسالته قائلًا:«أتوجه بالشكر والتقدير لكل من شارك في الجمعيات العمومية السابقة، وأتمنى أن يكون يوم 31 أكتوبر عرسًا ديمقراطيًا جديدًا يليق باسم الأهلي وتاريخه العظيم، ويُجسد روح الانتماء التي تميّز هذا الكيان منذ تأسيسه».