أخبار العالم

حماس تشيد بجهود مصر وقطر وتركيا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس
حماس
فرناس حفظي

أصدرت حركة حماس، بيانا، شكرت فيه مصر وقطر وتركيا لمساهمتها في الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.

وقالت  حماس في بيانها،: تعبر حركة المقاومة الإسلامية حماس عن عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الأخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين؛ من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني، سواء باستضافة اللقاءات، أو العمل على تقريب وجهات النظر، وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات؛ بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة.

وأضافت: كما نعبر عن شكرنا لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، ونخص الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب إفريقيا، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب شعبنا في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة، وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية.

واستطردت حركة حماس: كما نشيد بكل من بذل الدماء مع شعبنا في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا.

وواصلت شكرها في البيان: ونبرق بالشكر إلى وسائل الإعلام التي أسهمت في فضح جرائم العدو، ونشر مظلومية شعبنا وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، وآثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب.

وقالت: وفي هذا السياق ندعو الجميع إلى مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية.

وأكدت الحركة، ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها.

ودعت حماس في بيانها، إلى مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب؛ بمحاكمتهم، وتقديمهم للعدالة؛ جراء ما قاموا به ضد شعبنا وضد الإنسانية جمعاء، والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصل عزل الاحتلال وقادته.

حماس مصر قطر تركيا غزة حرب الإبادة

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
تويوتا GR
معرض يوسف شاهين
