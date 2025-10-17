قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا ترسل أسلحة إلى سوريا مقابل توسيع نفوذ أنقرة ضد الأكراد

أحمد الشرع
أحمد الشرع
ناصر السيد

أفاد مسئولون أتراك لم يكشف عن هويتهم لوكالة بلومبرج اليوم  أن تركيا وافقت على تزويد النظام السوري بمعدات عسكرية مقابل سماح دمشق لأنقرة باستهداف الجماعات الكردية المسلحة على الأراضي السورية.

وأضاف المسئولون أن توريد الأسلحة سيشمل، حسب التقارير، نقل سيارات مدرعة وطائرات بدون طيار ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت التقارير أن سوريا اختارت استخدام المعدات على حدودها الشمالية فقط لتجنب تأجيج العلاقات المتوترة أصلاً مع جارتها إسرائيل.

ويُقال إن شحنات الأسلحة هذه هي وسيلة تركيا لدعم نظام الرئيس السوري أحمد الشرع، المتهم بتدبير إبادة جماعية ضد الدروز في سوريا.

وضربت إسرائيل العديد من الأصول العسكرية السورية بعد سقوط نظام الأسد، مما ترك دمشق تبحث عن حلفاء جدد لتعزيز قوتها العسكرية.

أعلن حزب العمال الكردستاني في مايو أنه سيُسلّم سلاحه ويُحلّ نفسه، لكن العملية تسير ببطء في ظل انتظار الجماعة لمعرفة ما إذا كانت تركيا ستلبي المطالب الكردية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأول الأربعاء بأن على قوات سوريا الديمقراطية (SDF) ذات القيادة الكردية التخلي عن "أجندتها الانفصالية"، وذلك بعد يوم من إعلان زعيم الجماعة والحكومة السورية عن وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في أنقرة إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال فيدان إن القيادة السورية قادرة الآن على محاربة تنظيم داعش الإرهابي بمفردها في البلاد، مما يعني أن على الدول الأجنبية تغيير نهجها في هذا الشأن.

وأوضح وزير الدفاع السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم الثلاثاء أنهما اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في شمال وشمال شرق سوريا.

وأفادت التقارير أن دمشق وأنقرة ناقشتا تعميق اتفاقهما الأمني ​​القائم، والذي يسمح لتركيا بضرب الجماعات الكردية المسلحة قرب الحدود التركية.

وقال المسولون إن تركيا تريد توسيع المدى المسموح به إلى 30 كيلومترًا، من 5 كيلومترات حاليًا.

وأضافوا أن أنقرة تريد من الشرع تقييد وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى حقول النفط والغاز بسبب مخاوف واضحة من تحويل الأموال إلى حزب العمال الكردستاني.

وتأتي أنباء الاتفاق المحتمل في أعقاب اشتباكات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في منطقتين بمدينة حلب.

اتهم المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، الفصائل الحكومية بمحاولة دخول منطقتين يسيطر عليهما الأكراد في حلب بالدبابات.

ونفى الاتهامات بأن عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفوا نقاط تفتيش، قائلاً إن المجموعة ليس لديها أي قوات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

ودعا فرهاد إلى رفع ما وصفه بالحصار، محذرًا من أن تصرفات الحكومة تُمثل تصعيدًا خطيرًا يُفاقم معاناة السكان المحليين.

وكثفت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) مداهماتها في عدة بلدات ذات أغلبية عربية خاضعة لسيطرتها، قائلةً إن العمليات استهدفت خلايا نائمة لتنظيم داعش. 

وأثارت هذه المداهمات، إلى جانب حملة متسارعة لتجنيد الشباب للتجنيد العسكري، غضبًا بين بعض العشائر العربية التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية بالتمييز، وهو ما تنفيه المجموعة.

تركيا ترسل أسلحة إلى سوريا تركيا الجماعات الكردية المسلحة الرئيس السوري إبادة جماعية ضد الدروز سقوط نظام الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025 بعد زيادات البنزين

خلال منتدي الأعمال والاقتصاد

التمثيل التجاري تشارك في منتدى الأعمال والاقتصاد: تركيا - أفريقيا بإسطنبول

خلال الاجتماع

وزير الاستثمار يكشف عن ملامح الإصلاح الاقتصادي وفرص التعاون مع المستثمرين الأمريكيين

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد