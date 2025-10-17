تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وطالبان 48 ساعة

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان لمدة 48 ساعة.

اقترب وقف إطلاق النار، الذي استمر 48 ساعة، بين أفغانستان وباكستان من نهايته مساء الجمعة، في أعقاب أعمال عنف دامية بين البلدين الجارين.

قُتل عشرات الجنود والمدنيين من كلا الجانبين منذ بدء الاشتباكات قبل نحو أسبوع، كما سُمعت دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول.

أُعلن عن الهدنة يوم الأربعاء، وأشارت باكستان إلى أنها ستستمر حتى مساء الجمعة، لكن المسؤولين لم يُحددوا ما سينتهي إليه وقف إطلاق النار بعد انتهاء مدته، أفاد سكان بالقرب من الحدود صباح الجمعة أن وقف إطلاق النار يبدو صامدًا.

صرحت أفغانستان أمس الأول الأربعاء بأن الهدنة ستصمد ما لم تنتهكها باكستان، دون تأكيد أن الاتفاق يتضمن مهلة 48 ساعة.

صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الخميس بأنه لضمان استمرار الهدنة، فإن الكرة في ملعب حكومة طالبان.

وقال شريف لمجلس وزرائه: "إذا أرادوا خلال 48 ساعة حل المشكلات ومعالجة مطالبنا الحقيقية، فنحن مستعدون لذلك".

وصفت وزارة الخارجية الباكستانية الوضع بأنه "دقيق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، في مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الجمعة: "نحن في وقف إطلاق نار مؤقت، ونسعى للعمل نحو مسار دبلوماسي لجعله مستدامًا ولضمان استقرار العلاقات على المدى الطويل - وهذا هدف أسمى بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن بخلاف ذلك، لستُ في وضع يسمح لي بمشاركة أي معلومات معكم".

ضربت انفجارات أولية، ألقت طالبان باللوم فيها على باكستان، كابول الأسبوع الماضي.

شنّت سلطات طالبان هجومًا على طول الحدود، مما استدعى ردًا عنيفًا من إسلام آباد في الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بمقتل 37 شخصًا وإصابة 425 آخرين على الجانب الأفغاني من الحدود، داعيةً الجانبين إلى وضع حدٍّ دائم للأعمال العدائية.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في سبين بولداك إنه شاهد مئات الأشخاص يشاركون في جنازات يوم الخميس، بمن فيهم أطفال لُفّت جثثهم بأكفان بيضاء.

وعاد الهدوء أيضًا إلى كابول، حيث سُمع دويّ انفجارات جديدة قبيل إعلان وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، لكن مصادر أمنية باكستانية قالت إنها شنّت "ضربات دقيقة" ضد جماعة مسلحة في العاصمة الأفغانية.

أشارت مصادر في أفغانستان إلى أن باكستان تقف وراء واحد على الأقل من الانفجارات، وأنها كانت غارات جوية، إلا أن الحكومة لم تُوجّه اتهامًا رسميًا لإسلام آباد.

وقعت الانفجارات الأولية في الوقت الذي كان وزير خارجية طالبان يبدأ فيه زيارة غير مسبوقة للهند، العدو التاريخي لباكستان.

يوم الخميس، ألمح شريف إلى تورط نيودلهي في المواجهة، دون ذكر تفاصيل.

شكّلت القضايا الأمنية جوهر التوترات المتصاعدة بين أفغانستان وباكستان.

اتهمت باكستان، التي تواجه تصاعدًا في الهجمات على قواتها الأمنية، أفغانستان بإيواء جماعات إرهابية، وهو ادعاء تنفيه كابول.