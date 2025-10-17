قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير

تعامد الشمس
تعامد الشمس
عادل نصار

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل؛ تمثل لحظة استثنائية من عبقرية المصري القديم.

وأشارت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هذا الحدث الفلكي الفريد ليس صدفة كونية؛ بل دليلا على براعة هندسية، وحسابات دقيقة، أبهرت العالم لأكثر من 3 آلاف عام.

وأوضحت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، أن استمرار تعامد الشمس على وجه الملك في الموعد نفسه من كل عام يجسد تفوق الحضارة المصرية القديمة، وقدرتها على المزج بين الفن والعلم والفلك.

ولفتت إلى أنّ عبقرية المهندس المصري الحديث أعادت إحياء هذه الظاهرة في المتحف المصري الكبير، حيث سيشهد بهو المتحف أيضًا تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في نفس التوقيتين الفلكيين اللذين يحدث فيهما التعامد في معبد أبو سمبل، خلال شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، مؤكدة أن هذا يعكس روح التواصل بين الماضي والحاضر في عظمة التصميم المصري.

وأشارت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إلى أن مهرجان تعامد الشمس يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة سنويًا، إذ يُقام احتفال فني ضخم يمتد من 16 وحتى صباح يوم 22 أكتوبر، ويواكبه مهرجان آخر في فبراير.

وأوضحت أن المهرجان يضم فرقًا فنية من مختلف المحافظات لعرض الفنون التراثية والاستعراضية المصرية في أكثر من 11 موقعًا بأسوان، منها مسرح فوزي فوزي، وقصور الثقافة في كلابشة، كوم أمبو، حسن فخر الدين، ومكتبة الطفل بدراو. 

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

