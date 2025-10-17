البحر الأحمر .. حملات ميدانية مكثفة لضبط الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية على جميع سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.



أكد المحافظ أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية.



كما شدد على ضرورة تعليق اللافتات والملصقات الإرشادية داخل المواقف تتضمن التعريفة الجديدة بوضوح، بما يضمن وعي المواطنين بحقوقهم وسهولة المتابعة من الأجهزة المختصة.



وتواصل الوحدات المحلية حملاتها على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة أي شكاوى أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بالحفاظ على الانضباط في منظومة النقل والخدمات.