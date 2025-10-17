أول تعليق من باكستان على هجوم طالبان ضد أراضيها

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء اعتداءات طالبان على الأراضي الباكستانية ، مشيرة إلى أن اعتداءات مسلحي طالبان تهدف إلى ضرب الاستقرار على الحدود بين باكستان وأفغانستان وتقوض روح حسن الجوار بين البلدين الجارين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها : بدلا من توجيه الاتهامات يجب على نظام طالبان الإيفاء بالتزاماته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى.

وأضافت الخارجية الباكستانية في بيانها : قواتنا صدت الهجمات على طول خط الحدود مع أفغانستان وألحقت خسائر كبيرة بقوات طالبان والجماعات الإرهابية التابعة لها

وزادت الخارجية الباكستانية: مارسنا أقصى درجات الحذر في ردنا على هجمات مسلحي طالبان من أجل تفادي الخسائر بين المدنيين.

وكانت وكالة رويترز، افادت بأن 7 جنود باكستانيين قتلوا في هجوم انـتحـاري قرب الحدود الأفغانية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان داعية لوضع حد دائم للأعمال العدائية لحماية المدنيين.