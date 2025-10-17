نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم

أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت- عن طريق الخطأ- طائرتها المقاتلة من طراز Su-30SM فوق شبه جزيرة القرم، وذلك في أثناء محاولتها صد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة ليلاً.

وأفادت البحرية الأوكرانية، نقلاً عن استخباراتها العسكرية، بأن اتصالات لاسلكية تم اعتراضها كشفت عن اشتعال النيران في محركي الطائرة، وتمكن الطاقم من القفز منها قبل تحطمها في شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بلينتشوك: “كانوا يصدون الهجمات الأوكرانية بنشاط كبير، لدرجة أنهم أسقطوا طائرتهم”، وذلك بحسب ما أفادت به جريدة “موسكو تايمز”.

ولم تعلق السلطات الروسية على التقارير المتعلقة بالنيران الصديقة، وذكرت قنوات تليجرام المؤيدة للحرب، أن سبب سقوط طائرة Su-30SM غير معروف، وأن الطاقم قفز منها بنجاح وتم إنقاذه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً، 38 منها فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وصرح سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المُعيّن من موسكو، بأن هجمات الطائرات الأوكرانية المُسيّرة ألحقت أضرارًا بالعديد من محطات الكهرباء الفرعية في جميع أنحاء شبه الجزيرة، مما تسبب في انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي، ولم يتطرق إلى إسقاط طائرة سو-30 إس إم.

فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن قنوات تيليجرام مُؤيدة لكييف في شبه جزيرة القرم، بأن هجوم الطائرة المُسيّرة ربما أصاب منشأة في قاعدة غفارديسكوي الجوية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في وسط شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم البحرية بلينتشوك، إن حريقًا اندلع في مستودع نفط روسي جراء الغارات الليلية.

وحددت وكالة الأنباء "RBC Ukraine"، الهدف، بأنه مستودع النفط التابع لشبكة محطات وقود ATAN في قاعدة هفارديسكي.

ويُخزّن الجيش الروسي طائرات مُسيّرة من طراز Shahed إيرانية التصميم، تُستخدم في شنّ هجمات على أوكرانيا في القاعدة، وفقًا للوكالة.