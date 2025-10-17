قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وسائل إعلام فلسطينية: البحث عن جثـ.ــة رهينة من المختطفين في خانيونس

فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام عربية باستمرار البحث عن جثث المختطفين في قطاع غزة ممن لم يُعاد دفنهم في إسرائيل بعد. 

ووفقًا للتقارير ، نشر فلسطينيون من خان يونس لقطات تُظهر "بحثًا عن جثة مختطف" مفقودة منذ انهيار أحد الأنفاق التي كان المختطفون محتجزين فيها في المدينة الجنوبية.

وفي وقت سابق، سلمت حركة حماس جثتي رهينتين في نعشين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، وفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأفادت شبكة سي  إن إن الأمريكية، أنه سيتم تسليم جثتين أخريين قريبًا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الإثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

قطاع غزة جثث المختطفين إسرائيل خان يونس المختطفون محتجزين المدينة الجنوبية

