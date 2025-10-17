قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حزن في دمنهور بسبب مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة على طريق شبرا بنها الحر

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة، جراء وقوع حادث سير بطريق شبرا - بنها الحر، بينما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: فارس محمود ربيع، 13 عاما، ربيع محمود ربيع، 38 عاما، منار خليفة، 28 عاما، بينما أصيب كل من: خالد ربيع محمود، 11 عاما، كنزي ربيع محمود، 7 سنوات، رحاب رفاعي عبد العال، 38 سنة، صبح محمد السيد، 23 عاما، وجميعهم مقيمون محافظة البحيرة.

وكان طريق شبرا - بنها الحر في محافظة القليوبية، شهد اليوم الجمعة، حادث سير أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الجانبي للطريق عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بعد الكارتة في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين ومتوفين في موقع الحادث.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مرور القليوبية برئاسة العميد محمود علام مدير مباحث المرور، وعدد من سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور محمد عبد العال مدير فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ورفع آثار الحادث.

وتبين من الفحص المبدئي أن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة عالية باتجاه القاهرة، واختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بعنف بالرصيف الجانبي للطريق، فتطايرت أجزاء السيارة وتناثرت على مسافة كبيرة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص في الحال، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

البحيرة حادث تصادم مصرع 3 أشخاص أمن البحيرة

