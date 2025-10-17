قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحول مفاجئ.. ترامب يشيد بالرئيس الصيني ويوافق على لقائه في كوريا الجنوبية

ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
ناصر السيد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بنظيره الصيني شي جين بينج، وأعلن عن لقاءٍ معه خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية، رغم تشكيكه في ذلك الأسبوع الماضي، وفقًا لرويترز.

وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يُرام مع الصين، لكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل يجب أن يكون عادلاً".

في 10 أكتوبر الجاري، صرح ترامب بأنه لا حاجة للقاء الزعيم الصيني، مستشهدًا برسائل بكين إلى دول أخرى بشأن ضوابط التصدير.

في ذلك الوقت، شدد على أن الصين أصبحت عدائية، وقد تُسبب اضطراباتٍ في السوق وصعوباتٍ لجميع الدول تقريبًا، ولا تزال العلاقات الأمريكية الصينية متوترة.

ترامب والرئيس الصيني
 

في وقت سابق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مجلس الشيوخ يؤيد منح الرئيس ترامب سلطة فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وأشار إلى أنه على الرغم من تصريحات بكين حول رغبتها في الحفاظ على السلام العالمي، فإن مشتريات الصين من النفط الروسي تُغذّي آلة الحرب الروسية.

ردًا على ذلك، وصفت وزارة الخارجية الصينية الاقتراح الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% بأنه "تنمر أحادي الجانب وإكراه اقتصادي".

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن تعاون الصين في مجالي التجارة والطاقة مع روسيا قانوني وشرعي.

ترامب الرئيس الصيني كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي شي جين بينج العلاقات الأمريكية الصينية وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

ييس توروب

ثوروب: أسعى لتحقيق الفوز أمام إيجل نوار.. وأمتلك الكثير من المعلومات عن المنافس

الغندور

شخص بلا قيمة.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

المصري

قناة مصرية مفتوحة لإذاعة مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد