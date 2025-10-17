قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأمم المتحدة: مليون امرأة وفتاة في غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية

ناصر السيد

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تُنفذ برامج وتُعزز معايير حقوق المرأة، إلى وجود "حاجة ماسة" في قطاع غزة للغذاء والدواء والحماية، وخاصة للنساء.

أزمة النساء في غزة

وقالت صوفيا كالتورب، من هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "ربما أوقف وقف إطلاق النار القتال، لكنه لم ينهِ الأزمة. أكثر من مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى مساعدات غذائية، ونحو ربع مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى دعم غذائي عاجل"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن 560 طنًا من الغذاء دخلت غزة يوميًا في المتوسط ​​منذ سريان وقف إطلاق النار، لكن القوافل تواجه صعوبات في الوصول إلى مدينة غزة المنكوبة بالمجاعة بسبب الطرق المتضررة جراء الحرب واستمرار إغلاق طرق المساعدات الرئيسية في الشمال.

المجاعة في غزة

وقال توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أمس الأول الأربعاء، إنه سيتعين على آلاف مركبات الإغاثة الدخول أسبوعيًا لمعالجة أزمة تتسم بسوء التغذية والتشرد وانهيار البنية التحتية في ظل المجاعة التي تشهدها أجزاء من غزة.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: "ما زلنا دون المستوى المطلوب، لكننا نقترب من الهدف... لقد فتح وقف إطلاق النار نافذة ضيقة من الفرص، وبرنامج الأغذية العالمي يتحرك بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية".

عراقيل إسرائيلية أمام توزيع المساعدات

صرح برنامج الأغذية العالمي بأنه لم يبدأ عمليات التوزيع في مدينة غزة، مشيرًا إلى استمرار إغلاق معبري زيكيم وإيريز الحدوديين مع إسرائيل شمال القطاع، حيث بلغت الأزمة الإنسانية ذروتها.

وقال عطيفة: "إن الوصول إلى مدينة غزة وشمالها يمثل تحديًا بالغًا"، مضيفًا أن حركة قوافل دقيق القمح والطرود الغذائية الجاهزة للأكل من جنوب القطاع تُعيقها الطرق المقطوعة أو المسدودة.

وأضاف: "من المهم جدًا توفير هذه المنافذ في الشمال، فهذا هو المكان الذي استفحلت فيه المجاعة. ولتجاوز هذه المجاعة... من المهم جدًا توفير هذه المنافذ".

أزمة المجاعة في شمال غزة

ورغم وصول كميات صغيرة من المنتجات الغذائية إلى الشمال - منطقة أعنف حرب وأكثرها تدميرًا بين إسرائيل وحماس - إلا أن قوافل الإغاثة لا تزال غير قادرة على نقل كميات كبيرة من الغذاء إلى هناك.

قال عطيفة: "دخلت 57 شاحنة أمس (إلى جنوب ووسط غزة). نعتبر هذا إنجازًا، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى 80-100 شاحنة يوميًا".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 950 شاحنة دخلت غزة يوم الخميس عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم مع إسرائيل، مستشهدًا بأرقام من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وكالة المساعدات العسكرية الإسرائيلية، التي قُدمت للوسطاء.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ذلك جاء في أعقاب دخول حوالي 715 شاحنة إلى غزة يوم الأربعاء، منها 16 شاحنة محملة بالوقود والغاز.

