عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة مع ممثلي كبرى الصحف الهندية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى نيودلهي.

استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى عقدت يوم ١٣ اكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفى الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة.

كما تناول فى هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار الذى تعتزم مصر استضافته فى شهر نوفمبر.

كما أبرز وزير الخارجية تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على الملاحة في قناة السويس، والخسائر التى تكبدتها فى عائدات قناة السويس نتيجة التطورات الإقليمية.

على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى التعاون الثنائي بين مصر والهند، مستعرضا التعاون القائم في مجالات التجارة والاقتصاد والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصناعات الدفاعية، مشيدا بالتطور المتسارع فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما قدم رؤية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب وتجربتها الناجحة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتجمع بريكس، تناول وزير الخارجية رؤية مصر للتجمع باعتباره منتدى للتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، مشيرا الى التشاور القائم بين مصر والهند في ظل رئاسة الهند المقبلة للتجمع، معربا عن التطلع للعمل المشترك فى عدة مبادرات بالتجمع، ومنها مجالى الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة. كما اعرب وزير الخارجية من جانب آخر، عن الاهتمام بالانضمام لمشروع الممر الاقتصادي في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية للموانئ والنقل.