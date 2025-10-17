آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات في موسكو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية، فبينما يسعى ترامب إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وتفعيل الاستثمارات المشتركة؛ يدفع تيار آخر داخل واشنطن باتجاه “التصعيد” و"مواصلة دعم أوروبا بالسلاح"، وهو ما يزيد احتمالات استمرار الحرب لفترة أطول.

وأشار، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن ترامب يواجه قيودا واضحة في قراراته، إذ لا يستطيع رفع العقوبات المفروضة على روسيا دون موافقة الحلفاء الأوروبيين الذين يفضلون إبقاء الحرب مشتعلة.

وتوقع آصف ملحم، بألا تُفضي القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب إلى حل جذري للأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه القمة، هو بعض التفاهمات الجزئية المتعلقة بالتفاصيل الميدانية والسياسية.

وأوضح آصف ملحم، أن هذه القمة تأتي في إطار صراع أوسع بين موسكو وواشنطن، حيث تمثل الأزمة الأوكرانية جزءًا من معادلة العلاقات المتوترة بين القوتين العظميين.