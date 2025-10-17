معاون وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يسعى لتقديم تجربة استثنائية

أكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في تجربة الزائرين.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المنصة الرقمية الجديدة تعكس رؤية الدولة في دمج التكنولوجيا بالثقافة لتعزيز التفاعل مع التراث المصري العريق.

وقال شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن المتحف يسعى إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة والتطور التقني بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

وتابع، أنّ التجربة الرقمية التي يقدمها المتحف المصري الكبير تنقسم إلى ثلاث مراحل: ما قبل الزيارة، وأثناء الزيارة، وبعدها.

وأوضح، أنه في المرحلة الأولى، يتيح الموقع الإلكتروني للزائر الاطلاع على جميع المعلومات الأساسية عن المتحف، بما في ذلك رسالته ورؤيته وتاريخه ومجلس الأمناء وأبرز المقتنيات الأثرية، بالإضافة إلى إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا واستعراض المعارض المؤقتة والمناطق التجارية داخل المتحف.

وأشار إلى أن فريق التحول الرقمي يعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة في الفترة المقبلة، ليتيح للزائر مزيدًا من التفاعل والمعلومات أثناء وجوده في المتحف.

وأكد أن منظومة حجز التذاكر الإلكترونية باتت متاحة في أكثر من 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، ما يعكس توجه الوزارة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز التجربة السياحية المتكاملة.

