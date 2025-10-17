قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

البحر الأحمر .. حملات رقابية لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود التي بدأ تطبيقها صباح اليوم الجمعة، شنّت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومواقف السرفيس والأقاليم، لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين.

وأكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، أنه تم إعلان التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات الداخلية والخارجية داخل جميع المواقف بالمدينة، تنفيذًا لقرار وزارة البترول بشأن تعديل أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على السائقين والمشغلين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم فرض أي زيادات على الركاب.

وأوضح “حماية” أن رؤساء الأحياء والمفتشين الميدانيين بدأوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محطات الوقود ومواقف النقل الداخلي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من انضباط حركة التشغيل.

وشدد رئيس المدينة على أن اللجان الرقابية ستواصل عملها على مدار اليوم لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يثبت تلاعبه في الأسعار أو محاولته استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا أن الالتزام بالتعريفة الرسمية واجب وطني يحافظ على استقرار الشارع ويمنع أي فوضى في الأسعار.

