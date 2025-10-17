قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية ترسم خريطة طريق جديدة لـ 750 مليون إنسان في شرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

  أعلنت المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتورة حنان حسن بلخي، أن الدورة المقبلة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ستُعقد في القاهرة في أكتوبر 2026، لتواصل المنطقة خطواتها نحو تعزيز التعاون الصحي وتحقيق "الصحة للجميع"، في ختام أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية.
وجاء الإعلان في ختام ثلاثة أيام من المناقشات الرفيعة المستوى عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة"، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء وخبراء من المنظمة وشركاء التنمية الدوليين.
وبهذا الإعلان، تكون منظمة الصحة العالمية قد فتحت صفحة جديدة في مسار تعزيز الأمن الصحي الإقليمي، إذ تتحول القاهرة مجددًا إلى عاصمة الحوار الصحي العالمي في أكتوبر 2026.
وقد ناقشت اللجنة الإقليمية خلال أعمالها التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2025-2028، التي تركّز على ثلاث أولويات رئيسية هي تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع الإتاحة المنصفة للأدوية واللقاحات والتصدي لمشكلة تعاطي المواد المخدرة والإدمان.
كما تبنّت اللجنة خمسة قرارات محورية، أبرزها الوصول إلى الأطفال غير المطعمين والتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية بحلول 2035، بما يتماشى مع الخطة العالمية للتنمية 2030.. وتبنت أيضًا تعافي النظم الصحية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، مع اعتبار الأزمات فرصة لـ "إعادة البناء بشكل أفضل"، وتعزيز الرعاية المُلطّفة في المستشفيات والمجتمعات وخفض المخاطر البيولوجية وتعزيز السلامة في المختبرات ووضع خطة تنفيذية إقليمية للصحة وتغير المناخ لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والعواصف الترابية، وندرة المياه، والنزوح البيئي.
وتأتي هذه القرارات في وقتٍ تشير فيه أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية (2025) إلى أن نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية كافية، وأن التغيرات المناخية صارت تهدد الأمن الصحي العالمي، مع توقع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالمناخ إلى 250 ألف حالة سنويا بحلول 2030.
وفي إقليم شرق المتوسط يتأثر أكثر من 115 مليون شخص بالأزمات الممتدة، لكن بالرغم من ذلك، تشهد المنطقة تقدمًا في برامج التمنيع "التطعيمات" وتعزيز النظم الصحية، بفضل تعاون الحكومات والشركاء الدوليين.
وقالت الدكتورة حنان بلخي في كلمتها الختامية: "نجتمع اليوم من أجل بلورة الالتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص في إقليمنا. وبرغم التحديات غير المسبوقة وتقلص التمويل، فإننا ماضون في عملنا لحماية شعوبنا من الطوارئ والأزمات الممتدة".
وأضافت أن الإقليم يتحمل ثلث الطوارئ الصحية في العالم ويواجه ست أزمات إنسانية ممتدة، مشيرة إلى أن تقليص التمويل أثر في برامج بالغة الأهمية مثل ترصُّد الأمراض، ومكافحة الفاشيات، واستئصال شلل الأطفال، مؤكدة أن "الآثار بدأت تظهر على الأرض".
واختتمت الدكتورة بلخي كلمتها بتأكيد أهمية التضامن الإقليمي والعمل الجماعي، قائلة: "الصحة في إقليمنا مسؤولية مشتركة. علينا أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نظم صحية resilient – قادرة على الصمود والاعتماد على الذات".
وأشادت بلخي بالدول الأعضاء لالتزامها وتعهدها بالاستثمار في التمويل الصحي المحلي والشراء المجمع للأدوية واللقاحات، مؤكدة أن الدورة الحالية أرست أساسًا قويًا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

الصحة العالمية ل شرق المتوسط تعزيز الأمن الصحي الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025 بعد زيادات البنزين

خلال منتدي الأعمال والاقتصاد

التمثيل التجاري تشارك في منتدى الأعمال والاقتصاد: تركيا - أفريقيا بإسطنبول

خلال الاجتماع

وزير الاستثمار يكشف عن ملامح الإصلاح الاقتصادي وفرص التعاون مع المستثمرين الأمريكيين

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد