محافظ القاهرة يشدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لموقف عبد المنعم رياض، وذلك في إطار تحريك أسعار الوقود والبنزين والتأكيد على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أصدرتها المحافظة وتأتي هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لضمان استقرار أسعار النقل العام وحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.

وقال في لقاء مع كريم كمال مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ الزيادة في التعريفة تتراوح بين 10 إلى 15%، مع مراعاة المسافة ومصلحة الركاب والسائقين، وذلك بالتنسيق الكامل مع باقي المحافظات لتوحيد التعريفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد صابر أن إدارة المواقف ورؤساء الأحياء مكلفون بمراقبة الشارع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأشار، إلى توجيه مديرية التموين بمتابعة محطات الوقود لمنع الاحتكار أو أي مغالاة في الأسعار، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو السيطرة على التعريفة ومنع أي زيادة غير قانونية قد تضر بالمواطنين.

من جانبها، أصدرت الغرفة المركزية التابعة لمحافظة القاهرة أرقامًا خاصة لتلقي شكاوى المواطنين حول أي زيادة في التعريفة، سواء في المواقف الداخلية أو الخارجية التي تربط القاهرة بالمحافظات المجاورة، لضمان مراقبة دقيقة وتطبيق صارم للأسعار المقررة.