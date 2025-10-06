قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شركات بترول مصرية تتقدم عالميا في تصنيف ENR

شركات بترول مصرية
شركات بترول مصرية

حققت شركات المشروعات بقطاع البترول المصري إنجاز دولي جديد، بدخولها قائمة مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية لأفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم لعام 2025، وهو أحد أهم التصنيفات العالمية في مجال المقاولات والإنشاءات.

إنبي وبتروجت في صدارة المقاولات العالمية

وجاءت شركة إنبي في المرتبة 98 عالميًا، متقدمة 38 مركز عن تصنيف العام الماضي، لتدخل بذلك نادي المائة الكبار عالميًا، في إنجاز يعكس جهود التطوير المستمرة وكفاءة الأداء.

كما واصلت شركة بتروجت تقدمها الملموس، حيث حجزت المرتبة 107 على مستوى العالم، بعد أن قفزت 31 مركزًا مقارنة بالعام السابق، لتقترب بقوة من قائمة أفضل مئة شركة مقاولات عالميًا.

قطاع البترول المصري يثبت قدرته عالميًا

وشهد التصنيف أيضًا استمرار تواجد شركة صان مصر (EMC) ضمن قائمة أفضل شركات المقاولات الدولية، حيث جاءت في المرتبة 230، مما يعزز من حضور الشركات الوطنية على الساحة العالمية.

تصنيف ENR 2025: مصر تحجز مكانًا بين الكبار

ويؤكد هذا التقدم الكبير على تنافسية قطاع البترول المصري عالميًا، وقدرته على تقديم نموذج ناجح لشركات وطنية استطاعت اقتحام الأسواق الدولية في مجالات المقاولات البترولية والإنشائية بكفاءة وجودة عالية.

جدير بالذكر انه كان قد استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع الغاز بمصر، في ضوء استثمارات بتروناس وشراكتها مع شركة شل في حقول غرب الدلتا العميق ومجمع الغاز الطبيعي المسال بإدكو.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس هانى عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر .

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون والمشروعات المشتركة، والحلول التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز القدرة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بدور الشركة الماليزية في مصر وما تبذله من جهود بمشروعات الغاز الطبيعى ، معرباً عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مجال البحث عن الغاز الطبيعى في ضوء الفرص الواعدة.

البترول قطاع البترول المصري ENR إنبي وبتروجت في صدارة المقاولات العالمية إنبي وبتروجت البترول المصري

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مدبولي

بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

التنمر

خطورة التنمر.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

اليوم العالمي للمعلم

في يومهم الدولي.. مجلس حكماء المسلمين: المعلمون هم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

