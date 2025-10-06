شركات بترول مصرية تتقدم عالميا في تصنيف ENR

حققت شركات المشروعات بقطاع البترول المصري إنجاز دولي جديد، بدخولها قائمة مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية لأفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم لعام 2025، وهو أحد أهم التصنيفات العالمية في مجال المقاولات والإنشاءات.

إنبي وبتروجت في صدارة المقاولات العالمية

وجاءت شركة إنبي في المرتبة 98 عالميًا، متقدمة 38 مركز عن تصنيف العام الماضي، لتدخل بذلك نادي المائة الكبار عالميًا، في إنجاز يعكس جهود التطوير المستمرة وكفاءة الأداء.

كما واصلت شركة بتروجت تقدمها الملموس، حيث حجزت المرتبة 107 على مستوى العالم، بعد أن قفزت 31 مركزًا مقارنة بالعام السابق، لتقترب بقوة من قائمة أفضل مئة شركة مقاولات عالميًا.

قطاع البترول المصري يثبت قدرته عالميًا

وشهد التصنيف أيضًا استمرار تواجد شركة صان مصر (EMC) ضمن قائمة أفضل شركات المقاولات الدولية، حيث جاءت في المرتبة 230، مما يعزز من حضور الشركات الوطنية على الساحة العالمية.

تصنيف ENR 2025: مصر تحجز مكانًا بين الكبار

ويؤكد هذا التقدم الكبير على تنافسية قطاع البترول المصري عالميًا، وقدرته على تقديم نموذج ناجح لشركات وطنية استطاعت اقتحام الأسواق الدولية في مجالات المقاولات البترولية والإنشائية بكفاءة وجودة عالية.

جدير بالذكر انه كان قد استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع الغاز بمصر، في ضوء استثمارات بتروناس وشراكتها مع شركة شل في حقول غرب الدلتا العميق ومجمع الغاز الطبيعي المسال بإدكو.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس هانى عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر .

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون والمشروعات المشتركة، والحلول التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز القدرة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بدور الشركة الماليزية في مصر وما تبذله من جهود بمشروعات الغاز الطبيعى ، معرباً عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مجال البحث عن الغاز الطبيعى في ضوء الفرص الواعدة.