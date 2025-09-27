200 بئر بترول .. رئيس شركة ايني يكشف تفاصيل خطته في مصر العام المقبل

أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، أن استراتيجية "إيني" في مصر خلال العام القادم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استمرار عمليات البحث والاستكشاف مع إعطاء الأولوية للفرص ذات الدورة القصيرة التي يمكن وضعها على الإنتاج بسرعة، مستفيدين من تميز مصر كبنية تحتية متقدمة وقدرتها على تسريع خطط التنمية.

وأوضح في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني على هامش فعاليات "يوم السلامة لقطاع البترول 2025"، أن المحور الثاني يركز على تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط، من خلال استقطاب الغاز من الدول المجاورة مثل قبرص، فيما يشمل المحور الثالث إعادة تطوير الأنشطة في مختلف مناطق العمل، إلى جانب المضي قدماً في خفض انبعاثات الكربون عبر مشروعات مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس.

وكشف بروسكو عن تقدم مشروع استقدام الغاز القبرصي إلى مصر، بعد توقيع اتفاقيات على المستويين الحكومي والتجاري، سعياً لتنفيذه في أقصر وقت ممكن.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة طموحة لتعزيز استثماراتها في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

واوضح بروسكو، إن الخطة تتضمن استثمار أكثر من 8 مليارات دولار وحفر نحو 200 بئر استكشافية وتنموية، بما يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل قطاع الطاقة المصري.

واشار بروسكو، إنه منبهر بمستوى الالتزام الذي يبديه قطاع الطاقة في مصر فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن "الأعمال ونتائجها مهمة، لكن الأهم أن يعود الجميع إلى منازلهم سالمين".