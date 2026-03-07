وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملعب بيبسي ستارز بمركز التنمية الشبابية

افتتح وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، و اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير ملعب بيبسي ستارز بمركز شباب الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية بمختلف المحافظات، وتوفير ملاعب ومنشآت رياضية حديثة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجهزة.

وشملت الجولة تفقد مركز اكتشاف الموهوبين رياضياً، حيث تابع الوزير والمحافظ البرامج التدريبية الخاصة باكتشاف ورعاية المواهب في عدد من الألعاب الرياضية، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف العناصر المتميزة في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على دعم منظومة اكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تمثل خطوة أساسية نحو إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية ورفع اسمها في المحافل الرياضية.

من جانبه، أشار اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة واسعة من المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يسهم في توفير الإمكانات اللازمة لاكتشاف هذه المواهب وصقل قدراتها بما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب.

ويعد مركز اكتشاف المواهب الرياضية والتدريب بالإسماعيلية أحد المشروعات الرياضية المتكاملة التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية من النشء والشباب، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7267 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة تقارب 1470 مترًا مربعًا مكوّنًا من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

ويشتمل المركز خدمات فندقية متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 103 أسرة بإجمالي 47 غرفة فندقية، إلى جانب قاعة مؤتمرات وبهو استقبال للوفود واللاعبين الموهوبين، وعدد من صالات الأنشطة الرياضية متعددة الأغراض، وصالة لياقة بدنية ونادٍ صحي للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى حمام سباحة تدريبي وملعب خماسي بالنجيل الصناعي.

ويضم المركز قاعات اجتماعات وورش عمل ومناطق ترفيهية وخدمات متكاملة، بما يوفر بيئة رياضية متطورة تساعد على إعداد وتأهيل المواهب الرياضية وصقل قدراتهم تمهيدًا لتمثيل مصر في مختلف البطولات.