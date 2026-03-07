قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملعب بيبسي ستارز بمركز التنمية الشبابية

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، و اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير ملعب بيبسي ستارز بمركز شباب الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الرياضية بمختلف المحافظات، وتوفير ملاعب ومنشآت رياضية حديثة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجهزة.

وشملت الجولة تفقد مركز اكتشاف الموهوبين رياضياً، حيث تابع الوزير والمحافظ البرامج التدريبية الخاصة باكتشاف ورعاية المواهب في عدد من الألعاب الرياضية، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف العناصر المتميزة في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على دعم منظومة اكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تمثل خطوة أساسية نحو إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية ورفع اسمها في المحافل الرياضية.

من جانبه، أشار اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة واسعة من المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يسهم في توفير الإمكانات اللازمة لاكتشاف هذه المواهب وصقل قدراتها بما يحقق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب.

ويعد مركز اكتشاف المواهب الرياضية والتدريب بالإسماعيلية أحد المشروعات الرياضية المتكاملة التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية من النشء والشباب، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7267 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة تقارب 1470 مترًا مربعًا مكوّنًا من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

ويشتمل المركز  خدمات فندقية متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 103 أسرة بإجمالي 47 غرفة فندقية، إلى جانب قاعة مؤتمرات وبهو استقبال للوفود واللاعبين الموهوبين، وعدد من صالات الأنشطة الرياضية متعددة الأغراض، وصالة لياقة بدنية ونادٍ صحي للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى حمام سباحة تدريبي وملعب خماسي بالنجيل الصناعي. 

ويضم المركز قاعات اجتماعات وورش عمل ومناطق ترفيهية وخدمات متكاملة، بما يوفر بيئة رياضية متطورة تساعد على إعداد وتأهيل المواهب الرياضية وصقل قدراتهم تمهيدًا لتمثيل مصر في مختلف البطولات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد هجوم صاروخي إيراني

عمرو الليثي

عمرو الليثي يجبر بخاطر عاملين بمحل " ميكانيكي سيارات " ويهديهم جائزة مالية

عمرو الليثي

قصة نجاح بطلها ابن بني سويف .. مدحت من عامل بمصنع رخام إلى مصدر لأوروبا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد