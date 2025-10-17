قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في حالة عدم التخصيص.. كيفية تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم؟
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن قائمته الانتخابية تضم مجموعة من الكفاءات المتنوعة التي تمثل مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والشباب، مشددًا على أن جميعهم من أبناء الأهلي المخلصين الذين يمتلكون القدرة على الإضافة في كل الملفات خلال المرحلة القادمة.

وخلال لقائه مع أعضاء الجمعية العمومية بفرع التجمع الخامس، أوضح الخطيب أن كل عنصر في القائمة تم اختياره بعناية، وفق رؤية واضحة تضمن استمرار مسيرة التطوير والاستثمار داخل النادي.

وقال الخطيب إن طارق قنديل يمتلك خبرة مصرفية متميزة انعكست على تطوير منظومة العضوية بالنادي، مشيرًا إلى أنه قدم جهدًا واضحًا خلال السنوات الماضية، وسيواصل العمل على تعظيم دور لجنة العضوية وتطوير خدمات الأعضاء في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد الغزاوي يعد من الكوادر الاستثمارية الواعدة، حيث يجمع بين الرؤية الاقتصادية والدراسة السياسية، ولديه فكر متطور يسعى باستمرار لإيجاد حلول تخدم النادي، مشيدًا بجهوده الملموسة في لجنة الاستثمار إلى جانب محمد الجارحي ومحمد الدماطي.

وأكد الخطيب أن محمد الدماطي يمثل نموذجًا ناجحًا للشباب القادر على إدارة الملفات الاستثمارية باحترافية عالية، مشيرًا إلى أنه يمتلك فكرًا واعيًا يضمن استدامة موارد النادي وتعظيمها.

وتحدث رئيس الأهلي عن محمد الجارحي، مؤكدًا أنه اكتسب خبرة كبيرة من خلال دورتين متتاليتين بمجلس الإدارة تحت السن، وله إسهامات واضحة في الاستثمار والعمل المجتمعي ومؤسسة الأهلي للتنمية، وأنه نموذج قيادي يجيد العمل بروح الفريق ويملك فكرًا متطورًا في الإدارة الحديثة.

وفيما يتعلق بـ سيد عبد الحفيظ، أشار الخطيب إلى أنه أحد أبناء الأهلي الذين نشأوا على قيمه ومبادئه، ونجح خلال عمله كمدير للكرة في فرض الانضباط والاحترافية داخل المنظومة، مؤكدًا أنه يمتلك المؤهلات التي تجعله قادرًا على إدارة الملفات التنفيذية اليومية داخل قطاع الكرة والاستثمار بكفاءة عالية.

كما أشاد الخطيب بـ المهندس حازم هلال، موضحًا أنه شخصية تمتاز بالانضباط والقدرة على إنجاز الملفات باحترافية، خاصة بعد نجاحه في مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ومساهمته في الحصول على رخصة الشركة وتوقيع اتفاق استاد الأهلي، مؤكدًا أن مبادرته بالتبرع بمكافآته لصالح مؤسسة الأهلي تعكس انتماءه الصادق للنادي.

وأثنى الخطيب على المهندس أحمد حسام عوض، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي الذين بدأوا من لجان النادي وصولًا إلى شركة الكرة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنسيق العلاقات بين الشركة والإدارة، وحقق نجاحات واضحة في تسويق حقوق النادي وتوفير موارد مالية جديدة.

وفيما يخص الكوادر الجديدة، أكد الخطيب أن رويدا هشام تمثل نموذجًا مشرفًا لشباب الأهلي، فهي بطلة سباحة سابقة وتملك خبرة كبيرة في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، مشيرًا إلى أن فكرها العصري سيضيف الكثير لتطوير النادي في المستقبل.

واشاد بإبراهيم العامري فاروق، مؤكدًا أنه يتمتع بوعي كبير برؤية ومبادئ الأهلي التي تربى عليها من والده الراحل، وأن دراسته وفكره الواعي يجعلان منه وجهاً شاباً واعداً قادرًا على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف النادي المستقبلية.

“واضاف فخور بكل فرد في هذه القائمة، لأنهم جميعًا أبناء الأهلي، يحملون فكره ويعملون بروحه، واثق أن المستقبل سيكون أفضل بفضل هذا الفريق من المخلصين”.

النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الاهلي قائمة الانتخابات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

الخطيب

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي

كريم نيدفيد

إكرامي يفتح النار علي كريم نيدفيد بعد التقليل من رمضان صبحي

الخطيب

الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والإدارية نموذج في الالتزام والكفاءة

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد