الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن قائمته الانتخابية تضم مجموعة من الكفاءات المتنوعة التي تمثل مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والشباب، مشددًا على أن جميعهم من أبناء الأهلي المخلصين الذين يمتلكون القدرة على الإضافة في كل الملفات خلال المرحلة القادمة.

وخلال لقائه مع أعضاء الجمعية العمومية بفرع التجمع الخامس، أوضح الخطيب أن كل عنصر في القائمة تم اختياره بعناية، وفق رؤية واضحة تضمن استمرار مسيرة التطوير والاستثمار داخل النادي.

وقال الخطيب إن طارق قنديل يمتلك خبرة مصرفية متميزة انعكست على تطوير منظومة العضوية بالنادي، مشيرًا إلى أنه قدم جهدًا واضحًا خلال السنوات الماضية، وسيواصل العمل على تعظيم دور لجنة العضوية وتطوير خدمات الأعضاء في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد الغزاوي يعد من الكوادر الاستثمارية الواعدة، حيث يجمع بين الرؤية الاقتصادية والدراسة السياسية، ولديه فكر متطور يسعى باستمرار لإيجاد حلول تخدم النادي، مشيدًا بجهوده الملموسة في لجنة الاستثمار إلى جانب محمد الجارحي ومحمد الدماطي.

وأكد الخطيب أن محمد الدماطي يمثل نموذجًا ناجحًا للشباب القادر على إدارة الملفات الاستثمارية باحترافية عالية، مشيرًا إلى أنه يمتلك فكرًا واعيًا يضمن استدامة موارد النادي وتعظيمها.

وتحدث رئيس الأهلي عن محمد الجارحي، مؤكدًا أنه اكتسب خبرة كبيرة من خلال دورتين متتاليتين بمجلس الإدارة تحت السن، وله إسهامات واضحة في الاستثمار والعمل المجتمعي ومؤسسة الأهلي للتنمية، وأنه نموذج قيادي يجيد العمل بروح الفريق ويملك فكرًا متطورًا في الإدارة الحديثة.

وفيما يتعلق بـ سيد عبد الحفيظ، أشار الخطيب إلى أنه أحد أبناء الأهلي الذين نشأوا على قيمه ومبادئه، ونجح خلال عمله كمدير للكرة في فرض الانضباط والاحترافية داخل المنظومة، مؤكدًا أنه يمتلك المؤهلات التي تجعله قادرًا على إدارة الملفات التنفيذية اليومية داخل قطاع الكرة والاستثمار بكفاءة عالية.

كما أشاد الخطيب بـ المهندس حازم هلال، موضحًا أنه شخصية تمتاز بالانضباط والقدرة على إنجاز الملفات باحترافية، خاصة بعد نجاحه في مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ومساهمته في الحصول على رخصة الشركة وتوقيع اتفاق استاد الأهلي، مؤكدًا أن مبادرته بالتبرع بمكافآته لصالح مؤسسة الأهلي تعكس انتماءه الصادق للنادي.

وأثنى الخطيب على المهندس أحمد حسام عوض، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي الذين بدأوا من لجان النادي وصولًا إلى شركة الكرة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنسيق العلاقات بين الشركة والإدارة، وحقق نجاحات واضحة في تسويق حقوق النادي وتوفير موارد مالية جديدة.

وفيما يخص الكوادر الجديدة، أكد الخطيب أن رويدا هشام تمثل نموذجًا مشرفًا لشباب الأهلي، فهي بطلة سباحة سابقة وتملك خبرة كبيرة في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، مشيرًا إلى أن فكرها العصري سيضيف الكثير لتطوير النادي في المستقبل.

واشاد بإبراهيم العامري فاروق، مؤكدًا أنه يتمتع بوعي كبير برؤية ومبادئ الأهلي التي تربى عليها من والده الراحل، وأن دراسته وفكره الواعي يجعلان منه وجهاً شاباً واعداً قادرًا على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف النادي المستقبلية.

“واضاف فخور بكل فرد في هذه القائمة، لأنهم جميعًا أبناء الأهلي، يحملون فكره ويعملون بروحه، واثق أن المستقبل سيكون أفضل بفضل هذا الفريق من المخلصين”.