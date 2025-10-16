قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
محافظات

للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي..حملات مكثفة خلال أكتوبر الوردي بالأقصر

شمس يونس

في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، نظّمت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر حملة طبية وتوعوية مكثفة داخل الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، تضمنت فحوصات مجانية للسيدات، وندوات توعية حول أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية والعلاج.

تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "عشان انتي غالية علينا" التي تطلقها مستشفيات شفاء الأورمان خلال شهر أكتوبر، وتشمل تنفيذ عدد من الحملات في مختلف قرى ومراكز محافظة الأقصر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهن.

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أن المستشفى يولي اهتمامًا كبيرًا بحملات التوعية والكشف المبكر، لما تمثله من أهمية قصوى في الحد من معدلات الإصابة وتحسين فرص الشفاء. وأوضح أن فريق المستشفى يعمل على مدار الشهر في مواقع مختلفة لتقديم الفحص المجاني، مع توفير وسيلة انتقال للسيدات من القرى البعيدة لضمان وصول الخدمة لكل من تحتاجها.

من جانبه، أوضح  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مبادرة "عشان انتي غالية علينا" تعبّر عن التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية في دعم السيدات، ونشر الوعي الصحي في كل قرى ومدن الصعيد، مؤكدًا أن المؤسسة تضع على عاتقها مهمة المساهمة في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة المرض بالعزيمة والأمل.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

