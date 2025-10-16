للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي..حملات مكثفة خلال أكتوبر الوردي بالأقصر

في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، نظّمت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر حملة طبية وتوعوية مكثفة داخل الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، تضمنت فحوصات مجانية للسيدات، وندوات توعية حول أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية والعلاج.

تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "عشان انتي غالية علينا" التي تطلقها مستشفيات شفاء الأورمان خلال شهر أكتوبر، وتشمل تنفيذ عدد من الحملات في مختلف قرى ومراكز محافظة الأقصر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهن.

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أن المستشفى يولي اهتمامًا كبيرًا بحملات التوعية والكشف المبكر، لما تمثله من أهمية قصوى في الحد من معدلات الإصابة وتحسين فرص الشفاء. وأوضح أن فريق المستشفى يعمل على مدار الشهر في مواقع مختلفة لتقديم الفحص المجاني، مع توفير وسيلة انتقال للسيدات من القرى البعيدة لضمان وصول الخدمة لكل من تحتاجها.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مبادرة "عشان انتي غالية علينا" تعبّر عن التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية في دعم السيدات، ونشر الوعي الصحي في كل قرى ومدن الصعيد، مؤكدًا أن المؤسسة تضع على عاتقها مهمة المساهمة في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة المرض بالعزيمة والأمل.