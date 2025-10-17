برلماني يطالب بتكثيف الحملات على مواقف السيارات ومحطات البنزين

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن رفع أسعار البنزين والسولار، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير تلك الزيادات على المواطنين من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود في مختلف المحافظات، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة.



و أكد" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار منظومة النقل، وردع المخالفين، مشددًا على أهمية وجود رقابة ميدانية مستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.



كما شدد عضو النواب على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.