محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ونائب رئيس البورد العربي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس اختصاصات التمريض، لتحديث قواعد اعتماد المجالس العلمية المتخصصة في مختلف المجالات، والتي تناولت آليات الاعتماد البرامجي والمؤسسي واعتماد المدربين، وذلك ضمن فعاليات المجلس العربي للاختصاصات الصحية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكدت نقيب التمريض، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير منظومة التدريب المهني في التمريض محليًا وعربيًا، مشيرة إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز عدد من المؤسسات الصحية في مصر لاعتمادها كمراكز تدريب معتمدة في مجال التمريض، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي الدول العربية من مختلف التخصصات الصحية، حيث ناقشوا آليات تعزيز الاعتماد الأكاديمي والمهني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، بما يدعم أهداف المجلس العربي في توحيد المعايير وتحسين جودة التعليم والتدريب الصحي على مستوى الدول الأعضاء.

كما أشارت الدكتورة كوثر إلى أنه تم تخريج أول دفعة من البورد العربي للتمريض من خريجي جامعة المنصورة، في خطوة تمثل إنجازًا جديدًا للتمريض المصري على الصعيد العربي، وقد تم تكريم الممرضة مشيرة الشحات عبد الوهاب غازي من مستشفى السلام ببورسعيد نيابة عن باقي الخريجين، حيث تسلمت التكريم من الدكتور عمر الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس ووزير الصحة الأسبق.

وفى ذات السياق قامت الدكتورة كوثر محمود بزيارة مركز أورام الملك حسين في الأردن، بهدف تبادل الخبرات في مجال "Magnet Hospital"، وهو البرنامج الذي يمثل أحد أهم نماذج الاعتماد الأمريكي في جودة الأداء التمريضي.

ويُعد مركز الملك حسين للأورام المستشفى الوحيد في الأردن الحاصل على هذا الاعتماد المتميز، حيث جاءت الزيارة في إطار نقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى مصر لدعم توجه الدولة نحو تطوير مهنة التمريض وتحسين جودة الرعاية الصحية.

الدكتورة كوثر محمود البورد العربي مجلس اختصاصات التمريض جامعة المنصورة نقيب التمريض الأردن

