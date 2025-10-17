الخطيب: ياسين منصور قيمة اقتصادية كبيرة وعاشق للأهلي.. ومرتجي نموذج للابن المخلص

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالدور الكبير الذي يقدمه ياسين منصور، المرشح على منصب نائب الرئيس ضمن قائمته الانتخابية، مؤكدًا أنه أحد أبرز رجال الاستثمار في مصر والعالم العربي، وصاحب فكر اقتصادي متطور ورؤية استراتيجية تمثل إضافة قوية لمستقبل النادي الأهلي.

وقال الخطيب: ياسين منصور عاشق للأهلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقدّم للنادي الكثير دون انتظار أي مقابل. وأتذكر حين رافقني في رحلة إلى البرتغال لإتمام التعاقد مع المدرب مانويل جوزيه، أظهر احترافية عالية وقدرة كبيرة على التفاوض، وكان نموذجًا رائعًا في العمل بروح الأهلي وإنكار الذات.

كما وجّه رئيس الأهلي تحية تقدير إلى المهندس خالد مرتجي، المرشح على منصب أمين الصندوق، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا داخل جدرانه ويحملون فكرًا إداريًا وثقافة راقية جعلته واجهة مشرفة للنادي في الداخل والخارج.

وأضاف الخطيب: «مرتجي وافق في انتخابات 2017 على الترشح لعضوية المجلس رغم امتلاكه من الكفاءة والخبرة ما يؤهله لمناصب أكبر، وأثبت خلال عمله بالمجلس أنه عنصر فاعل ومؤثر. واليوم يواصل دوره المتميز كأمين صندوق، بعدما نجح في تطوير الأداء المالي والإداري وساهم بأفكاره في تحقيق الطفرة التي شهدتها ميزانية النادي.»

واختتم الخطيب مؤكداً أن خالد مرتجي تحمّل مسؤوليات إضافية في إدارة شؤون النادي بعد وفاة الراحل العامري فاروق، وأدى دوره بكل إخلاص وكفاءة، ليواصل نموذج الجيل الذي يجمع بين الخبرة والولاء في خدمة النادى