قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: ياسين منصور قيمة اقتصادية كبيرة وعاشق للأهلي.. ومرتجي نموذج للابن المخلص

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالدور الكبير الذي يقدمه ياسين منصور، المرشح على منصب نائب الرئيس ضمن قائمته الانتخابية، مؤكدًا أنه أحد أبرز رجال الاستثمار في مصر والعالم العربي، وصاحب فكر اقتصادي متطور ورؤية استراتيجية تمثل إضافة قوية لمستقبل النادي الأهلي.

وقال الخطيب: ياسين منصور عاشق للأهلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقدّم للنادي الكثير دون انتظار أي مقابل. وأتذكر حين رافقني في رحلة إلى البرتغال لإتمام التعاقد مع المدرب مانويل جوزيه، أظهر احترافية عالية وقدرة كبيرة على التفاوض، وكان نموذجًا رائعًا في العمل بروح الأهلي وإنكار الذات.

كما وجّه رئيس الأهلي تحية تقدير إلى المهندس خالد مرتجي، المرشح على منصب أمين الصندوق، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا داخل جدرانه ويحملون فكرًا إداريًا وثقافة راقية جعلته واجهة مشرفة للنادي في الداخل والخارج.

وأضاف الخطيب: «مرتجي وافق في انتخابات 2017 على الترشح لعضوية المجلس رغم امتلاكه من الكفاءة والخبرة ما يؤهله لمناصب أكبر، وأثبت خلال عمله بالمجلس أنه عنصر فاعل ومؤثر. واليوم يواصل دوره المتميز كأمين صندوق، بعدما نجح في تطوير الأداء المالي والإداري وساهم بأفكاره في تحقيق الطفرة التي شهدتها ميزانية النادي.»

واختتم الخطيب مؤكداً أن خالد مرتجي تحمّل مسؤوليات إضافية في إدارة شؤون النادي بعد وفاة الراحل العامري فاروق، وأدى دوره بكل إخلاص وكفاءة، ليواصل نموذج الجيل الذي يجمع بين الخبرة والولاء في خدمة النادى

النادي الأهلي محمود الخطيب ياسين منصور الاهلي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان،

الصحة: خفض الولادات القيصرية إلى 40% للمتعددة و30% للبكرية بحلول 2028

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"

الهيئة الإنجيلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح

جانب من التدريب

تفاصيل الدورة التدريبةTOT لـ تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد