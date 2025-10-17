هيئة تنظيم الإعلام البريطانية تعاقب BBC بسبب حماس .. ما القصة؟

فرضت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية “أوفكوم”، الجمعة، عقوبة على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب فيلم وثائقي “مضلل بشكل جوهري” حول حياة الأطفال في غزة، وذلك لعدم كشفها عن أن والد الراوي المراهق للفيلم يشغل منصبا في إدارة حركة حماس.

وقالت أوفكوم إن بي بي سي انتهكت مدونة البث، مشيرة إلى أن هذا الإخفاق “كان من شأنه أن يقوض مستويات الثقة العالية التي يتوقعها الجمهور” في برنامج وثائقي يتناول الحرب بين إسرائيل وغزة.

وأمرت أوفكوم، هيئة الإذاعة البريطانية ببث بيان حول نتائج التحقيق خلال نشرتها الإخبارية في الساعة التاسعة مساء.

وأضافت الهيئة: “الانتهاكات التي تؤدي إلى تضليل الجمهور بشكل جوهري تعد من بين أخطر المخالفات التي يمكن أن يرتكبها أي جهة بث، لأنها تمس جوهر العلاقة القائمة على الثقة بين المؤسسة الإعلامية وجمهورها”.

وكانت بي بي سي قد اعتذرت في وقت سابق بعد اعترافها بوجود “عيوب جسيمة” في إنتاج الفيلم الوثائقي بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، وقامت بإزالته من منصتها الإلكترونية.

حماس توجه نداء إلى الوسطاء

عبرت حركة حماس عن تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة.

وقالت الحركة في بيان : "نعبر عن شكرنا لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، ونخص الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب شعبنا في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية".

وأضافت : "نشيد بكل من بذل الدماء مع شعبنا في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعًا".