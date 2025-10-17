قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب

منار عبد العظيم

أعربت الفصائل الفلسطينية عن شكرها العميق لكل من مصر وقطر وتركيا، تقديرًا لجهودهم السياسية والدبلوماسية التي استمرت على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة.

 واعتبرت الفصائل أن هذا الاتفاق، الذي رعته القاهرة، جنّب القطاع كارثة إنسانية محققة، ومهّد الطريق لوصول المساعدات الإنسانية بشكل أكثر انتظامًا وسلاسة.

وأكدت الفصائل أن الدور المصري كان محوريًا وحاسمًا، سواء من خلال الوساطات السياسية أو عبر تسهيل دخول المساعدات من البحر والجو، مما يعكس التزامًا عربيًا حقيقيًا بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

العريش تتحول إلى قبلة للمساعدات الإنسانية

استقبال دفعات متتالية من الإغاثة عقب وقف إطلاق النار

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أيمن عماد، من مدينة العريش، أن مصر بدأت استقبال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأشار إلى وصول سفينة تركية محملة بـ864 طنًا من المواد الغذائية وألبان الأطفال إلى ميناء العريش البحري صباح اليوم.

ميناء العريش يستقبل السفينة رقم 31 منذ بدء الحرب

أوضح المراسل أن ميناء العريش البحري شهد تطويرًا شاملًا خلال الفترة الماضية، شمل توسعة الرصيف إلى كيلومتر كامل وتعميق الغاطس إلى 12 مترًا، ما مكّنه من استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة. وتُعد هذه السفينة رقم 31 منذ بداية الحرب، ورقم 18 التي ترسلها تركيا تحديدًا.

الهلال الأحمر يتولى نقل المساعدات إلى غزة

تقوم فرق الهلال الأحمر المصري بعمليات التفريغ والنقل من الميناء إلى المركز اللوجستي في العريش، ومن ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وأشار التقرير إلى أن 7 دول قدمت مساعدات للعريش، من بينها تركيا، الكويت، الإمارات، وإيطاليا، التي أرسلت أيضًا مستشفى عائمًا لتقديم الرعاية الطبية للجرحى.

تقدير دولي للدور المصري في تسهيل المساعدات

تلقت الجهود المصرية إشادات من عدة جهات دولية على خلفية تسهيل مرور المساعدات عبر البحر والجو، فضلاً عن الاستعدادات المكثفة التي يشهدها ميناء العريش ومحيطه لاستقبال مزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة.

