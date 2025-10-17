قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
برلمان

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة
أميرة خلف

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار،صباح اليوم، قد يلجأ الكثيرون من مستغلي الأزمات إلى عمليات التلاعب و استغلال المواطنين.


وواجه القانون هؤلاء بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار الوقود.

أسعار البنزين الجديدة


أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :


بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر

السولار: 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .


عقوبة التلاعب في أسعار البنزين


نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى. 

أسعار البنزين عقوبة حبس غرامة السولار

