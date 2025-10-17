قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم ويتفقد أعمال رفع كفاءته

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
شمس يونس

أدى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد أحمد النجم، بوسط مدينة الأقصر، حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ أبو الحسن محمد حامد، إمام وخطيب المسجد، وجاء موضوعها بعنوان "بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن"، متناولًا أهمية التعامل بالحسنى في القول والفعل والعمل مع المسلمين وغير المسلمين.

رافق محافظ الأقصر خلال الصلاة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر،  وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر،  وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الصلاة، تفقد محافظ الأقصر أعمال رفع كفاءة المسجد، والتي شملت تطوير دورات المياه وعددها 7، بالإضافة إلى إنشاء 5 دورات مياه جديدة، ليصبح عددهم 12 دورة مياه،  وكذا تجهيز أماكن وضوء جديدة بتصميم من المشربيات الخشبية بما يتناسب مع النسق المعماري للمسجد.

كما تم إصلاح وترميم وطلاء    واجهات المسجد والساحة المحيطة به، إلى جانب إحاطتها بأسوار “سي إن سي” للتحكم في فتح وغلق المساحات المحيطة واستغلالها في أداء الصلاة، كما تم فرش المسجد بسجاد جديد في إطار الاهتمام برفع كفاءة دور العبادة وتحسين الخدمات المقدمة للمصلين.

وقد تمت أعمال التطوير بواسطة جهاز تعمير البحر الأحمر، وبإشراف مديرية الأوقاف بالأقصر ، حيث يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المساجد التاريخية ودور العبادة الكبرى على مستوى مراكز ومدن الأقصر.

