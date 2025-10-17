قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المشاط تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين نوفمبر المقبل

وزارة التخطيط
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين مصر والصندوق، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، خاصة في ظل الدور المتنامي لأوبك في دعم جهود الدول الأعضاء والشريكة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأشارت الوزيرة بالدور الحيوي الذي يقوم به أوبك، في دعم مسارات التنمية في مصر، خاصة من خلال برامجه التنموية ومشروعاته التي تسهم في تعزيز البنية الأساسية، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعدادات انعقاد اللجنة المشتركة المصرية اللبنانية خلال نوفمبر المقبل، فضلًا عن جهود تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون الفني والمؤسسي في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة، ودعم دور القطاع الخاص في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعميق الشراكة مع لبنان، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأكدت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وإزالة العوائق أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، لدعم فرص النمو الاقتصادي المشترك، مشيدةً بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

