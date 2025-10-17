المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات مبادرة "أنتِ الحياة" في حلوان

في إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، شارك المجلس القومي للمرأة فعاليات مبادرة "أنتِ الحياة" في حلوان، والتى ينفذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والحامعات، وتهدف الي رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

وشملت الفعاليات التعريف بدور المجلس في مختلف المحافظات عبر وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، فضلاً عن عرض جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمتمثلة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للسيدات الشاكيات، إلى جانب التعريف ببرنامج "نورة" الخاص بالفتيات و مشروع الادخار والإقراض الرقمى.

كما تم تنظيم العديد من الورش التدريبية منها ورشة الديكوباج وورش صناعة الصابون والمستحضرات الطبيعية وصنع الحلي بالخرز إلى جانب صنع الأواني بالجبس والتي تم تنظيمها ضمن تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية، بالإضافة الى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات إلى جانب تنظيم قافلة للكشف الطبي على السيدات شملت الكشف الأساسي على أمراض الضغط والسكر وتقديم الأدوية المجانية.