أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

حماس: تصريحات محمد نزال حُرفت عن سياقها ونُشرت بشكل مجتزأ

فرناس حفظي

أوضحت قناة "تبين" أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات منسوبة لـ محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بشكل مجتزأ ومشوّه، مما أخلّ بمعناها ومقصدها الحقيقي، وأدى إلى تفسيرات غير دقيقة لا تعكس موقف الحركة الفعلي.


ودعت الحركة في بيانها جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والموضوعية في تناول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية والموقع الإلكتروني لحماس عند نقل المواقف والتصريحات، حرصًا على منع اللبس والتشويه المتعمد.

وفي وقت سابق، قال القيادي بحركة حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح.

وأضاف أن  سلاح الحركة يعتبر موضوعا وطنيا عاما ولا يتعلق بحماس فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح.

و تابع نزال أن الحركة ستكون موجودة على الأرض خلال فترة انتقالية تقودها إدارة من التكنوقراط، مضيفا أن وجود الحركة على الأرض مهم لحماية شاحنات المساعدات من اللصوص والعصابات المسلحة.

كما شدد على أنه لابد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة.

وفي وقت سابق، أطلقت حركة حماس  سراح آخر الأسرى  الذين كانت تحتجزهم في غزة، مقابل ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

في الأيام التي تلت الإفراج الأول في 13 أكتوبر، سلمت حماس جثث بعض الرهائن المتوفين الذين كانت تحتجزهم.

وأطلقت حماس سراح  الرهائن العشرين الأحياء  يوم الاثنين، والرهائن الذين لا يزالون في غزة، والذين أُعلن عن وفاتهم جميعًا.

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

