إصابة 5 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة سلواد بـ رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 5 أشخاص إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة سلواد شمالي رام الله.

وفي سياق متصل ؛ اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين بعد أن أصابهما بالرصاص شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش أطلق الرصاص على مركبة فلسطينية قرب بلدة عطارة، ما أدى إلى إصابة شابين كانا بداخلها.

وأوضحت المصادر أن الجيش اعتقل الشابين المصابين، دون أن تتضح طبيعة إصابتهما أو حالتهما الصحية.

كما أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل بلدات بيتين ودير دبوان وبرقا وعين يبرود شرق رام الله، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.

وذكرت المصادر أن الجيش فرض حصارا على تلك البلدات بشكل كامل.

